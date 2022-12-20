Рысь Даша найдена в мертвой в одном из лесов Тулы

Как сообщалось ранее, домашняя рысь Даша незаметно выбежала из квартиры. Соседи обнаружили животное на лестничной клетке и, испугавшись, вызвали Департамент охотничьего хозяйства. Сотрудники увезли рысь в лес, но только вечером выяснилось, что она была домашней и не приспособлена для жизни в лесу.

После происшествия, хозяева рыси совместно с волонтерами на протяжении долгого времени искали животное в лесу, но безрезультатно. Им удалось найти только следы, которые вели к дороге.

Сегодня, 20 декабря, рысь была найдена мертвой в Щегловской засеке. Хозяин Даши уверен, что причиной смерти стала передозировка транквилизаторами, так как на её теле было найдено множество следов от иголок. Он отправил тело погибшей на экспертизу в Москву, а после собирается довести дело до суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Туле рысь забежала в подъезд жилого дома на ул. Кирова Животному помогли специалисты регионального Минприроды и государственной ветеринарной службы (подробности).

Вывезенная из Тулы в лес рысь оказалась домашней: животное ищут, чтобы спасти повторно

На этот раз спасать приходится как раз из природной среды (подробности).