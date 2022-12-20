20 декабря в Туле открылись 33 елочных базара Фото: Игорь КОПЫТОВ

На специальных площадках можно купить сосну, ель, пихту, голубую ель в горшках, еловый и пихтовый лапник. Все деревья выращены специально к новогодним праздникам в Суворовском районе Тульской области и Пермском крае.

20 декабря в Туле открылись 33 елочных базара Фото: Игорь КОПЫТОВ

Ценник единый для всех площадок:

- ель до 3 метров или сосна до 2,7 – 1000 рублей за метр погонный,

- подставка пластмассовая «Космос» - 900 руб., «Сатурн» - 600 руб.,

- упаковка в сетку – 100 рублей,

- букет из лапника пихта-ель – 300 рублей, букет из сосны – 250 рублей,

- ель голубая в горшке – 2000 руб.

20 декабря в Туле открылись 33 елочных базара Фото: Игорь КОПЫТОВ

Все деревья прошли фитосанитарный контроль и имеют карантинный сертификат.

Работать елочные базары будут с 9.00 до 20.00 до 31 декабря включительно.

20 декабря в Туле открылись 33 елочных базара Фото: Игорь КОПЫТОВ

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