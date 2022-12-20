Письмо ученицы Дубенского района Тульской области стало талисманом для бойца

В конце мая 2022 года ученица 6 класса Надеждинской школы Дубенского района Тульской области Мария Чемоданова отправила письмо солдату, в котором выразила слова поддержки и благодарности:

«Мы хотим, чтобы вы чувствовали, что мы за вас переживаем, гордимся вами. От чистого сердца хотим вам помочь не потому, что вы в чём-то нуждаетесь, а потому, что это наш долг - помочь своим. Желаем вам быстрее вернуться к своим семьям, выполнив свой воинский долг».

Письмо ученицы Дубенского района Тульской области стало талисманом для бойца СВО

Все это время военный бережно хранил письмо и часто перечитывал его в перерывах между боями.

Совсем недавно он лично встретился с девочкой и поблагодарил её за теплые слова.

Источник: Telegram-канал специального корреспондента "КП" Александра Коца.