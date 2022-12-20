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Общество20 декабря 2022 12:20

Письмо ученицы Дубенского района Тульской области стало талисманом для бойца СВО

Солдат часто перечитывал его в перерывах между боями
Источник:kp.ru
Письмо ученицы Дубенского района Тульской области стало талисманом для бойца

Письмо ученицы Дубенского района Тульской области стало талисманом для бойца

В конце мая 2022 года ученица 6 класса Надеждинской школы Дубенского района Тульской области Мария Чемоданова отправила письмо солдату, в котором выразила слова поддержки и благодарности:

«Мы хотим, чтобы вы чувствовали, что мы за вас переживаем, гордимся вами. От чистого сердца хотим вам помочь не потому, что вы в чём-то нуждаетесь, а потому, что это наш долг - помочь своим. Желаем вам быстрее вернуться к своим семьям, выполнив свой воинский долг».

Письмо ученицы Дубенского района Тульской области стало талисманом для бойца СВО

Письмо ученицы Дубенского района Тульской области стало талисманом для бойца СВО

Все это время военный бережно хранил письмо и часто перечитывал его в перерывах между боями.

Совсем недавно он лично встретился с девочкой и поблагодарил её за теплые слова.

Источник: Telegram-канал специального корреспондента "КП" Александра Коца.

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