«Новомосковский газобетон» - открытие года

Новое предприятие выполнило важную стратегическую задачу: обеспечило потребности региона в газобетонных блоках

Новое предприятие выполнило важную стратегическую задачу: обеспечило потребности Тульского региона в современном строительном материале - газобетонных блоках.

За новой торговой маркой стоит производственная компания ЗАО «Химсервис» им. А. А. Зорина – предприятие с почти 30-летней историей. Ее продукция оценена в масштабах страны и за ее пределами. Оборудование торговой марки «Менделеевец» - один из лидеров в сфере противокоррозионной защиты подземных трубопроводов, резервуаров и морских сооружений.

В этом году «Химсервис» получил региональную премию «Тульский бренд» в номинации «Промышленные предприятия».

- Свой вклад в эту победу, несомненно, внесла и наша новая современная высокотехнологичная линия по серийному производству газобетонных блоков, которую «Химсервис» запустил весной этого года, - говорит Вадим Терехов, генеральный директор ЗАО «Химсервис». - Для нас это одно из новых перспективных направлений в развитии предприятия. Приятно, что нашу работу высоко оценили в родном регионе: «Новомосковский газобетон» - имя новое, но перспективное. Продукция по качеству и надежности вполне соответствует высокому званию «Тульский бренд».

«Новомосковский газобетон» - имя новое, но перспективное. Продукция по качеству и надежности вполне соответствует высокому званию «Тульский бренд»

- Вадим Владимирович, 2022 год стремительно подходит к концу. Как оцениваете результат работы нового производства?

- Наша продукция востребована рынком: спрос на «Новомосковский газобетон» растет, новая линия показывает хороший рост по объемам производства. Дома из газобетона остаются трендом в загородном строительстве.

У нового производства есть уже и постоянные клиенты, те, кто успели на деле оценить, насколько качественный строительный материал мы предлагаем. При этом цены на продукцию вполне приемлемые: в декабре мы провели дополнительную акцию, предложив клиентам еще более приемлемые цены на газобетон. Ей успели воспользовались десятки наших заказчиков.

- Какие основные преимущества газобетона можете выделить?

- Газобетон отличает стойкость к низким температурам, что позволяет строить здания даже в самых холодных уголках России. Материал экологичен и не требует регулярной противогрибковой обработки.

Технологические преимущества материала позволяют отказаться от монолитного каркаса и от утепления, при этом добиваясь энергоэффективных показателей стен. Таким образом, возникает экономия при строительстве и при эксплуатации здания.

Газобетонные блоки подходят не только для строительства частных домов. Их можно использовать и для возведения внутренних перегородок, внешних стен в монолитном строительстве. Поэтому среди наших клиентов много юридических лиц.

- На сайте н-газобетон.рф есть специальный раздел с проектами домов из газобетона. Услуга пользуется спросом?

- Да, это мы сделали для тех, кто собирается строить дом из газобетона на своем участке, подготовив каталог доступных проектов домов из производимого нами материала. Любой проект дома стоит денег, а мы предлагаем такую услугу в качестве приятного бонуса. Достаточно только приобрести у нас строительный материал.

- Чем отличается именно «Новомосковской газобетон»?

- Главное его преимущество – это высокое качество, которое обеспечивает высокотехнологичная производственная линия.

Газобетонные блоки, армированные стекловолокном, сертифицированы, изготавливаются в соответствии с ГОСТ 21520-89. Пористая структура газобетона обеспечивает высокую звуко- и теплоизоляцию, а идеальная геометрия блоков – минимальные затраты на отделку стен.

Теперь местные строительные организации и частные заказчики могут получать качественные и доступные газоблоки, не переплачивая за их транспортировку из соседних регионов. Продуман вопрос доставки нашей продукции до клиента, с использованием манипулятора вместимостью 10 поддонов.

Газобетонные блоки, армированные стекловолокном, сертифицированы, изготавливаются в соответствии с ГОСТ 21520-89

- Каковы планы на грядущий год?

- Будем двигаться вперед по всем направлениям! Наращивать объемы производства, выходить в соседние регионы, расширять географию поставок. Продолжим развивать наш литейный цех, который в последнее время значительно расширил свои возможности: производство позволяет изготавливать изделия из чугуна и черных металлов. Речь идет о дренажных решетках, цоколях фонарных столбов, канализационных люках, элементах ограждений и т. п.

Главное – не останавливаться, а продолжать ответственно и стабильно работать на благо Тульского края!