Поэт и композитор из Тулы Геннадий Пономарев с супругой Жанной Бичевской снялись в передаче «Привет, Андрей»

Как рассказал «Комсомолке» Геннадий Робертович, Бичевскую на эфиры к Андрею Малахову приглашают довольно регулярно – в качестве гостьи и исполнительницы. И рождественский впуск без духовной певицы никак не мог обойтись. Пригласили на него и талантливого музыканта, работающего вместе с супругой уже больше 35 лет. Правда, поездка чуть было не сорвалась – незадолго до этого Пономарев простыл. Так что в эфире ему пришлось быть лаконичным.

- Андрей со мной пообщался - я вспомнил, как впервые запел в церкви при тульской епархии, как встречал Рождество в храме Дмитрия Солунского, - рассказал музыкант. - Как песни Жанны помогали чудесным образом исцелять различные болезни у людей. Вспомнил, как мы были в Вифлееме на Рождество, когда Жанну пригласили туда на Миллениум. А еще – забавную историю про то, как тогда еще митрополит Кирилл – а ныне Патриарх – когда мы с Жанной приезжали к нему в Смоленск, предложил благословить создание во всех семинариях кружков игры на гитаре для батюшек, чтобы можно было исполнять народные песни в кругу прихожан.

На передаче шла речь о добрых делах, о волонтерстве, на эфир собрались добровольцы, работающие с детьми в больницах, священники, известные медийные личности, среди которых телеведущая Татьяна Судец.

Бичевская и Пономарев закрывали передачу знаменитой песней «У церкви стояла карета».