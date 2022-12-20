Вывезенная из Тулы в лес рысь оказалась домашней: животное ищут, чтобы спасти повторно Фото: материалы пресс-служб

Без помощи людей животное по кличке Даша, выросшее в домашних условиях, может погибнуть. Это на данный момент главное – рысь уже больше суток находится на природе. Вроде бы добрый поступок специалистов Минприроды обратился настоящей катастрофой.

Накануне сообщалось, что в ЕДДС поступил звонок от местного жителя, который сообщил, что в его подъезд многоквартирного дома на улице Кирова в Туле забежала рысь. Охотнадзор с представителями Минприроды выехали на место, усыпили животное и вывезли в лес. Казалось бы – радужный финал истории. Ан-нет! Вечером выяснилось, что рысь-то была домашняя, когда-то в детстве подобранная со сломанной лапой и уже много лет живущая в одной из квартир. Просто хозяева не углядели за большой кошкой, и та ускользнула из дома.

Теперь добровольцы разыскивают животное в лесу, куда ее вывезли специалисты, потому что выжить в диких условиях она не сможет. Это однозначно.

Неоднозначно другое: если животное жило много лет в квартире, об этом не знать соседи никак не могли. В том числе и тот человек, который вызвал спецбригаду. Вопрос в том, почему он или она подал ситуацию, как некое ЧП. Месть соседям – хозяевам рыси?