Коронавирус в Тульской области: 25 новых случая заболевания за последние сутки на 20 декабря
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 20 декабря, 34 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 181 862 человека. При этом госпитализированных в тяжелом состоянии 9 жителей региона.
С марта же месяца 2020-го в Тульской области COVID-19 заболели 187 818 человек.
За сутки смертности не зарегистрировано, а в целом с начала пандемии от коронавируса - 5 352 жителя региона.