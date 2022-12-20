Коронавирус в Тульской области: 25 новых случая заболевания за последние сутки на 20 декабря Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 20 декабря, 34 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 181 862 человека. При этом госпитализированных в тяжелом состоянии 9 жителей региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульской области COVID-19 заболели 187 818 человек.

За сутки смертности не зарегистрировано, а в целом с начала пандемии от коронавируса - 5 352 жителя региона.