Комфорт-квартал «ПРИТЯЖЕНИЕ» - ваше место силы

Комфорт-квартал "Притяжение" - то, о чем вы давно мечтали.

Наш собеседник – генеральный директор ООО СЗ «Притяжение» Руслан Борчхадзе.

– Руслан Бадриевич, начнем с названия проекта. Оно очень теплое, уютное, притягивает сразу…

– Согласен с вами, наш комфорт-квартал получил правильное название. Вы же знаете, что есть места, обладающие особым, магическим притяжением? Мы называем их - места силы. Здесь нам спокойно, хорошо и безопасно, здесь можно найти идеи для вдохновения, черпать энергию для развития. Таким местом силы для каждого человека и должен являться дом. Комфорт – квартал «Притяжение» этой магией обладает. Он притягивает интересных людей, современных, любящих комфорт и общение, позитивных и дружелюбных. Он притягивает перемены к лучшему, важные события, помогает осуществлять заветные мечты. Здесь умеют наслаждаться моментом и чувствовать счастье каждого дня. Присоединяйтесь к этой позитивной атмосфере притяжения, не пожалеете!

Подъезды отличает оригинальная дизайнерская отделка и панорамное остекление.

– Удивительно! Расскажите, что представляет собой комфорт-квартал?

– «Притяжение» образуют 3 каскадных дома от 6 до 14 этажей. Обратите внимание на гармоничную эстетику архитектурного решения. Фасады выполнены в духе современного минимализма в теплых природных тонах. Каждый дом со своим характером. Каскадные здания переменной этажности создают уютный закрытый двор, обеспечивая тишину и комфорт – точку вашего притяжения!

Квартал расположен по Одоевскому шоссе в Привокзальном районе города Тулы. Это удобный для жизни район: 4 маршрута общественного транспорта и остановка рядом с въездом. За 15-20 минут до центра города добраться без проблем.

Рядом школы, ТЦ, продуктовые магазины, планируется строительство детского сада на 75 мест. В непосредственной близости – городская поликлиника, аптеки и пр. В самом комплексе расположен клуб с мини-коворкингом, игровой комнатой для детей.

Если говорить в целом: это квартал комфорт-класса, где можно отказаться от компромиссов и получить все преимущества современного, функционального, продуманного жилья европейского уровня.

В проекте комфорт-квартала особое внимание уделено озеленению и обустройству придомовых территорий.

– В рамках материала рассказать обо всех преимуществах, увы, не получится. Сможете назвать 5 неоспоримых плюсов «Притяжения»?

– Их на самом деле не пять, а 25, а то и больше, но я попробую.

Главная особенность – полностью закрытая приватная территория. Комфорт-квартал «Притяжение» безопасен: видеонаблюдение без слепых зон по всей территории, закрытый въезд только по цифровым пропускам, система контроля доступа, централизованная система охраны.

Абсолютно безопасный внутренний двор без машин с зонами для любого сценария отдыха, спортивной активности, работы или досуга детей, большой паркинг, территория для общения с соседями и друзьями, трассы для велосипедов и самокатов, площадка с тренажерами work-out…

«Притяжение» образуют 3 каскадных дома от 6 до 14 этажей.

Второе – в проекте комфорт-квартала особое внимание уделено озеленению. От Одоевского шоссе квартал отделен живой изгородью. Зеленые насаждения будут зонировать парковочные зоны, отделять проезжаю часть. Предусмотрен газон для игр и занятий йогой.

Третье – подъезды с панорамным остеклением. Вход на уровне земли, без ступеней и пандусов. Трехступенчатая грязезащита в холле. Внутри – парковка для колясок, самокатов и велосипедов. Оригинальная дизайнерская отделка, качественное, бесшумное лифтовое оборудование высокого класса, умное освещение с помощью датчиков.

Четвертое – эстетика и атмосферность, всех секретов выдавать не буду, но некоторые моменты назову. Например, в вечернее время создавать настроение во дворе будет многоуровневая вечерняя подсветка…

Ну и наконец, сами квартиры! Каждая планировка продумана еще на этапе проектирования. Популярные сейчас большие кухни-гостиные от 18 кв. м, много пространства, света. Разнообразие планировок: студии, одно-, двух – и трехкомнатные квартиры евроформатов, высокие трехметровые потолки. Прекрасная шумоизоляция, оптимальная конфигурация квартир.

Мне кажется, я с вашей задачей справился! И в финале напомню о важном: сейчас квартиры в «Притяжении» можно приобрести по цене от 3 189 000 рублей.

- Огромное спасибо! Уверена, что у читателей появилось непреодолимое желание познакомиться с «Притяжением» поближе! Вас поздравляем с Наступающим! Успешного воплощения всего намеченного!

Фасады выполнены в духе современного минимализма в теплых природных тонах.

"ПРИТЯЖЕНИЕ"

Комфорт-квартал с привилегиями

Отдел продаж:

Тула, ул. Советская, 11,

Городское пространство «Искра»,

желтый корпус, 2 эт., оф. 200,

(4872) 544-074.

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