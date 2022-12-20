«Тульская соль» - бренд качества и развития

"Тульская соль" - новый перспективный бренд нашего региона.

- Игорь Владимирович, помните, как в начале года во время экскурсии по заводу вы говорили о том, что приложите все усилия, чтобы «Тульская соль» стала таким же узнаваемым брендом, как тульские самовары и пряники… Получается?

- Результаты работы в непростом 2022 году говорят, что да! Предприятию еще нет двух лет, мы открылись в мае 2021 года, но география поставок свидетельствует о том, что наша продукция востребована и, благодаря высокому качеству, за весьма небольшой срок успешно зарекомендовала себя на отечественном рынке.

На сегодня «Тульскую соль» покупают во многих городах ЦФО. Кроме Тульского региона, поставки идут в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Башкирию, а также Московскую, Ленинградскую, Калужскую, Липецкую, Орловскую, Брянскую, Белгородскую, Тверскую, Рязанскую и Курскую области. ООО «Киреевский солепромысел» – участник программы «Сделано в Тульской области».

Объемы продаж в 2022 году не упали. В связи с санкциями были проблемы по обслуживанию оборудования: подорожали расходные материалы, запчасти. Но мы подобрали достойные российские и белорусские аналоги.

- В этом году ваше предприятие стало одним из самых «молодых» победителем IX ежегодной премии «Тульский бренд».

- Это еще один шаг к достижению цели, связанной с узнаваемостью нашего бренда и развитием в масштабе страны. Почетное звание «Тульский бренд» мы получили впервые и этим гордимся. Награда ответственная, уверен, что она станет хорошим стимулом в нашей дальнейшей работе.

Игорю Булаеву, директору ООО «Киреевский солепромысел», вручила первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина.

- Создание в регионе предприятия полного цикла по производству соли стало не только шагом реализации госпрограммы импортозамещения, но и еще одним импульсом для социально-экономического развития Тульской области.

- Несомненно. Вся наша работа в конечном счете – на благо родного региона.

Мы импортозамещающее производство, в сегодняшних условиях важность этого фактора возросла. Большая часть соли в России была привозной, мы эту проблему решаем.

«Киреевский солепромысел» - современное высокотехнологичное производство, автоматизированное по мировым стандартам. Пищевая соль сорта «Экстра» производится выварочным способом. Такой способ добычи наиболее экологичен и минимизирует воздействие на окружающую среду. На выходе получаем чистейшую пищевую соль сорта «Экстра» с содержанием хлорида натрия не менее 99,7%. Именно такой высококачественный продукт мы продвигаем на российском рынке под торговой маркой «Тульская соль». В ассортиментную линейку продукции входят таблетированная соль, пищевая соль сорта «Экстра». В перспективе планируется производство нитритно-посолочной смеси, а также соли фармакопейного качества.

Запуск завода позволил заняться благоустройством в Киреевском районе - отремонтированы две дороги, имеющие важное значение как для предприятия, так и близлежащих населенных пунктов: Дедилово, дер. Медвенка и пос. Октябрьский. Всего при поддержке областного правительства в рамках программы «Развитие сельских территорий» за счет федеральных средств отремонтировано 13 км дорожного полотна.

- Каковы планы на перспективу?

- Рост спроса на продукцию позволил нам принять решение о строительстве второй очереди завода. Между губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и учредителем компании Александром Ренгачом подписано соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта «Строительство завода по производству пищевой соли сорта «Экстра» с объемом выпуска 160 тысяч тонн готовой продукции в год». Новый проект предполагает вложение еще 3 млрд рублей инвестиций и создание около 100 новых рабочих мест (сейчас в штате 172 человека). Идет актуализация этого технологического проекта – мы готовы увеличить мощности до 200 тысяч тонн в год. Реализовать проект помогает региональный Фонд развития промышленности, производственный старт планируется до конца 2024 года.

«Киреевский солепромысел» успешно зарекомендовал себя на российском рынке.

ООО "Киреевский солепромысел":

Тульская область, г. Киреевск, шахта "Комсомольская"

8 800 234-04-94.

Подробнее о предприятии на официальном сайте soleprom-tula.ru