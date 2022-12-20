«Тульская ТК»: стабильность в любой ситуации

За последние два года приобретено более 100 единиц подвижного состава – обновление автопарка придаст нашей работе дополнительный импульс.

- Наше предприятие - преемник знаменитого «Тулаавтотранса» - имеет славную историю длиной более 80 лет: в разные годы ее работники водили машины на фронтах Великой Отечественной, перевозили участников и гостей Олимпиады-80, были вовлечены в десятки других значимых для страны мероприятий. И в настоящее время мы продолжаем сохранять традиции надежной и ответственной работы, руководствуясь главным принципом – безопасность и комфорт пассажиров, - говорит Алексей Крыгин, директор ООО «Тульская ТК».

- Алексей Сергеевич, 2022 год постепенно уходит в историю. Каким он стал для вашей компании?

- Не самым простым: приходится работать в таких условиях, которые мы, как и вся страна, давно не переживали. Возникла необходимость перестраивать работу под новые обстоятельства. Санкционное давление Запада отчасти оказало свое негативное влияние и на нашей деятельности: произошло увеличение стоимости запчастей и подвижного состава, «залихорадило» топливо и т. п. Не скрою, в феврале-марте были сложности, но уже в апреле ситуация стала выравниваться, а с мая в целом все вернулось в привычную колею. Благодаря мерам поддержки со стороны правительства Тульской области нам удалось удержать в равновесии все рабочие процессы. Наша компания продолжает успешно выполнять все договорные обязательства, заключенные с региональным правительством, с муниципалитетами, с Тулой. Регулярность наших рейсов - а это основной показатель во взаимодействии с пассажирами - практически равна 100%. За последние два года приобретено более 100 единиц подвижного состава – обновление автопарка придаст нашей работе дополнительный импульс.

- «Тульскую ТК» всегда отличает большой объем социальной работы…

- Верно, и этот год исключением не стал, наоборот, мы включились в целый ряд новых в социальном плане вопросов. Помимо того, что мы обеспечиваем работой порядка 1000 человек, всегда откликаемся на предложения различных инициативных групп, волонтерских движений, правительства, депутатского корпуса… В этом году неоднократно принимали участие в передачи помощи как для жителей, находящихся в Донбассе, так и для тех, кто приехал оттуда на территорию Тульской области. На нашем транспорте размещены патриотические знаки и лозунги, мы понимаем, как важно сегодня внести свой вклад в общее сплочение и единение.

Директор ООО «Тульская ТК» Алексей Крыгин.

- На следующий год уже заключили контракты о перевозках?

- Да, мы успешно прошли конкурсные процедуры, до конца июня 2023 года заключен ряд значимых контрактов на перевозку пассажиров. Будем и в дальнейшем принимать участие в этом процессе: для нас нет проблемы в увеличении объемов перевозок – мы готовы к этому. Стараемся, чтобы наша компания была в транспортной отрасли флагманом, поэтому мы работаем системно, из года в год, изо дня в день на главный результат – безопасная и качественная перевозка пассажиров.

Один из главных составляющих успеха – коллектив. Я очень высоко оцениваю сотрудников компании в плане профессионализма: все задачи выполняются, хотя порой это и непросто. Наши специалисты понимают свою колоссальную степень ответственности перед туляками и жителями региона и знают, что делать в той или иной ситуации, чтобы не сорвать ни одного рейса. Мы привыкли выполнять принятые на себя обязательства. Ведь в чем заключается понятие качественных перевозок? Нужно доставить пассажира из точки А в точку Б максимально безопасно и комфортно, чтобы у человека от поездки остались только хорошие эмоции. Этому принципу «Тульская ТК» будет неукоснительно следовать и в будущем.

Мы беседуем с вами в преддверии Нового Года! Поэтому хотел бы поздравить всех туляков с наступающим 2023 годом! Отдельные поздравления нашим сотрудникам: хочется пожелать им здоровья, счастья и семейного благополучия. Когда дома все хорошо – это положительно сказывается и на эффективности трудовой деятельности. Я уверен: нам вместе по плечу любые задачи!