Электронные повестки через «Госуслуги» Тульским призывникам рассылать не будут

Военный комиссар Тульской области Александр Сафронов Фото: Игорь КОПЫТОВ

Призыв проводится с 1 апреля по 15 июля 2023 года. Возраст призыва пока не изменился — с 18 до 27 лет. Изменения планируются, но не раньше, чем со следующего года.

В ряды ВС по установленному для региона заданию отправятся порядка 1 500. Все призывники для прохождения службы будут направлены в места постоянной дислокации воинских частей на территории РФ. Традиционно туляки служат в Западном военном округе - от Калининграда до южных границ РФ — Белгородской, Брянской и других областей. Треть из них отправятся в учебные соединения и части на срок до 5 месяцев для овладения техникой и получения военно-учетной специальности.

1 апреля начался весенний призыв Фото: Игорь КОПЫТОВ

Около 20 призывников планируется направить в научно-производственные роты, действующие на базе тульских предприятий ОПК, и 15 человек — в иные подразделения такого рода.

Оправка воинских команд со сборных пунктов области начнётся ориентировочно в 20-х числах апреля. Военный комиссариат Тульской области к призыву готов, военное имущество получено в полном объеме, призывники будут обеспечены всем необходимым, в том числе вещевым довольствием и питанием. Для получения денежного довольствия призывники будут обеспечены банковскими картами.

1 апреля начался весенний призыв Фото: Игорь КОПЫТОВ

Александр Сафронов особо подчеркнул, что граждане, призванные на военную службу, не будут принимать участия в специальной военной операции. А военнослужащие-срочники, выслужившие положенное время, будут распущены по местам проживания. При этом граждане, призываемые на военную службу, сегодня имеют право выбирать — служить по призыву или по контракту. Выбравшие второе должны иметь высшее или среднее профессиональное образование. Их заявления рассматривает призывная комиссия. А молодой воин, прибывший по призыву в часть и изъявивший желание служить по контракту, подписывает его в части. Причем, если ранее требовалось какое-то время отслужить перед переходом на контракт, теперь это можно делать сразу же по прибытии в воинское подразделение.

1 апреля начался весенний призыв Фото: Игорь КОПЫТОВ

Также военком отметил, что тульским призывникам приходить электронные повестки на портале «Госуслуги» не будут. Для этого должны быть приняты соответствующие изменения в федеральном законодательстве. Другое дело, что в данный момент по решению правительства РФ проводится актуализация данных военнообязанных для их перевода из бумажного в электронный вид, идет сбор информации о работе, семейном положении, состоянии здоровья и так далее. Это касается и граждан, находящихся в запасе.

Для разъяснения нюансов призыва и ответов на вопросы в военкомате Тульской области организована «Горячая линия» по номеру: 22-34-44.