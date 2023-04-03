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Здоровье3 апреля 2023 12:31

Коронавирус в Тульской области: 33 новых случая заболевания за последние сутки на 3 апреля

Показатель заболеваемости с небольшим колебанием остается на прежнем уровне
Михаил КОРЕНЮГИН
Коронавирус в Тульской области: 33 новых случаев заболевания за последние сутки на 3 апреля

Коронавирус в Тульской области: 33 новых случаев заболевания за последние сутки на 3 апреля

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 2 апреля, 54 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 185 898 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 1 житель региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 192 138 человек.

Суточная смертность отсутствует, а целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 368 пациента.

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