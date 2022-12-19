В мире стало больше на трех сурикатов! Малыши родились в Туле Фото: материалы пресс-служб

В Тульском зоопарке пополнение - самочка Роса показала своих недавно родившихся малышей. Несколько дней назад они появились на свет, правда, один сурикатик был очень слабеньким и его на выкорм взяла кипер экзотариума Ирина Ермошкина.

Оставшихся двоих Роса с гордостью теперь демонстрирует посетителям, в новом здании в Белоусовском парке, периодически выносит на песок из норки-укрытия. Больше всего шансов увидеть малышню у посетителей, которые приходят к открытию зоопарка или в обед.