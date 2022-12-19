Мария Панюкова из Новомосковска Тульской области стала победительницей «Синей птицы» Фото: материалы пресс-служб

Наша землячка разделила победу еще с двумя конкурсантами: Даниилом Поточкиным и Анатолием Ворошиловым. В решающем раунде Маша исполнила композицию в дуэте с одной из лучших оперных певиц Вероникой Джиоевой.

Девочка начала петь уже в 1 год и 2 месяца, и с тех пор без музыки не представляет свою жизнь. В качестве солистки Маша объездила с хором Сретенского монастыря более 25 городов России, дает благотворительные концерты для пенсионеров, играет на фортепиано, занимается танцами и мечтает стать артисткой мирового уровня.

Ранее девочка участвовала в программе «Голос. Дети».

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