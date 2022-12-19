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Звезды19 декабря 2022 11:52

Мария Панюкова из Новомосковска Тульской области стала победительницей «Синей птицы»

Юная певица оказалась лучшей на Всероссийском конкурсе
Игорь КОПЫТОВ
Мария Панюкова из Новомосковска Тульской области стала победительницей «Синей птицы»

Мария Панюкова из Новомосковска Тульской области стала победительницей «Синей птицы»

Фото: материалы пресс-служб

Наша землячка разделила победу еще с двумя конкурсантами: Даниилом Поточкиным и Анатолием Ворошиловым. В решающем раунде Маша исполнила композицию в дуэте с одной из лучших оперных певиц Вероникой Джиоевой.

Девочка начала петь уже в 1 год и 2 месяца, и с тех пор без музыки не представляет свою жизнь. В качестве солистки Маша объездила с хором Сретенского монастыря более 25 городов России, дает благотворительные концерты для пенсионеров, играет на фортепиано, занимается танцами и мечтает стать артисткой мирового уровня.

Ранее девочка участвовала в программе «Голос. Дети».

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