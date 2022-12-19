Коронавирус в Тульской области: 23 новых случая заболевания за последние сутки на 19 декабря Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 19 декабря, 31 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 181 828 человек. При этом госпитализированных в тяжелом состоянии 2 жителя региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульской области COVID-19 заболели 187 793 человека.

За сутки умер один человек, а в целом с начала пандемии от коронавируса - 5 352 жителя региона.