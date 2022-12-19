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Общество19 декабря 2022 6:15

В Туле рысь забежала в подъезд жилого дома на ул. Кирова

Животному помогли специалисты регионального Минприроды и государственной ветеринарной службы
Игорь КОПЫТОВ
В Туле рысь забежала в подъезд жилого дома на ул. Кирова

В Туле рысь забежала в подъезд жилого дома на ул. Кирова

Фото: материалы пресс-служб

В воскресенье, 18 декабря, в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в подъезде одной из многоэтажек на ул. Кирова находится рысь.

Выехавшие на место специалисты департамента охотничьего хозяйства регионального минприроды и сотрудники государственной ветеринарной службы обездвижили дикое животное. После чего рысь доставили за город, к местам обитания ее сородичей. После всех проведенных процедур животное благополучно ушло в лес.

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