В Туле рысь забежала в подъезд жилого дома на ул. Кирова Фото: материалы пресс-служб

В воскресенье, 18 декабря, в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в подъезде одной из многоэтажек на ул. Кирова находится рысь.

Выехавшие на место специалисты департамента охотничьего хозяйства регионального минприроды и сотрудники государственной ветеринарной службы обездвижили дикое животное. После чего рысь доставили за город, к местам обитания ее сородичей. После всех проведенных процедур животное благополучно ушло в лес.