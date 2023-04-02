3 апреля в Туле без электричества останутся жители десятков улиц
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Электричества не будет по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. Немцова, 5-а;
с 9:00 до 17:00 - ул. Ствольная, 1-а, 5-а, 21-а, 3-45 (нечётн.), 4-18, 22-36 (чётн.); ул. Луначарского, 132-170 (чётн.), 134-а, 162-а; ул. Курковая, 9-б, 14; ул. Рязанская, 38, 40; ул. Пролетарская, 12-а; ул. Кутузова, 110, 110-а; ул. Ак. Павлова, 2-а; ул. Мезенцева, 36, 36-а, 40 к.2; ул. Декабристов, 111-125, 131-139 (нечётн.), 158-164 (чётн.); пер. Докучаева, 1-6; пер. Комарова, 1-6; пер. Мусорского, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.); пр-зд Вильямса, 1, 2; ул. Песчаная, 18-27; 4-й Песчаный пр-зд, 5; 5-й Песчаный пр-зд, 1, 3, 4, 6, 8; Мясново: ул. Чмутова, 130-160 (чётн.), 156-а, 158-б
с 11:00 до 17:00 - ул. Ак. Павлова, 1-а, 1-б.