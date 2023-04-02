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Спорт2 апреля 2023 12:50

ПФК «Арсенал» представил форму в дизайне тульского пряника

Информация об этом появилась в соцсетях на странице клуба
Игорь КОПЫТОВ
ПФК «Арсенал» представил форму в дизайне тульского пряника

ПФК «Арсенал» представил форму в дизайне тульского пряника

Фото: соцсети

Тульский ПФК «Арсенал» одел игроков в форму с дизайном тульского пряника. Дизайн с символом города придумали на конец сезона.

«На дизайн формы нас вдохновил вкусный и сладкий тульский пряник. Согласитесь, это прям вкуснятина!» — сообщается в посте.

Однако с учетом даты публикации - 1 апреля – не исключено, что это просто шутка на День юмора и смеха. В комментариях фанаты выразили надежду на смену имиджа тульской команды, а некоторые оказались и сами не прочь купить такую форму и интересовались, когда она поступит в продажу.

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