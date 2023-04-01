1 апреля жителей Ефремова Тульской области напугал застрявший на дереве квадрокоптер

Жителей Ефремова Тульской области напугал застрявший на дереве квадрокоптер Фото: соцсети

1 апреля утром в Ефремове на дереве повис квадрокоптер. Об этом сообщили местные жители в соцсетях: «Падение квадрокоптера сегодня в 11 часов по Тульскому шоссе, д. 18. Висел на дереве между 4 и 5 подъездом, примерно напротив 3-го этажа… Молодцы МЧС и полиция, всё быстро сняли и увезли», — пишет очевидец.

В спасательном ведомстве подтвердили данный факт.

По имеющейся на данный момент информации, дрон был гражданским и опасности не представлял. Теперь предстоит выяснить, зарегистрирован ли летательный аппарат в соответствии с распоряжением губернатора или его владельцу грозит штраф.