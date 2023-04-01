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Общество1 апреля 2023 12:30

2 апреля в Туле закроется Губернский каток

В заключительный день работы туляков ждет дискотека и розыгрыш призов
Игорь КОПЫТОВ
2 апреля в Туле закроется Губернский каток

2 апреля в Туле закроется Губернский каток

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Уже завтра, в воскресенье, 2 апреля, Губернский каток на центральной площади города будет работать последний день в этом сезоне.

В 18:00 для гостей состоится последний сеанс катания. В этот вечер всех ждет дискотека, а также розыгрыш призов.

Посетить каток можно бесплатно. Половина билетов доступны по онлайн-бронированию, остальные – на входе. На один сеанс выдается не более 3 билетов на одного человека.

Продолжительность сеанса 1 час 15 минут. В прокате – 250 пар коньков 26-48 размеров.

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