2 апреля в Туле закроется Губернский каток Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Уже завтра, в воскресенье, 2 апреля, Губернский каток на центральной площади города будет работать последний день в этом сезоне.

В 18:00 для гостей состоится последний сеанс катания. В этот вечер всех ждет дискотека, а также розыгрыш призов.

Посетить каток можно бесплатно. Половина билетов доступны по онлайн-бронированию, остальные – на входе. На один сеанс выдается не более 3 билетов на одного человека.

Продолжительность сеанса 1 час 15 минут. В прокате – 250 пар коньков 26-48 размеров.