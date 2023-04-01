Коронавирус в Тульской области: 35 новых случаев заболевания за последние сутки на 1 апреля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 1 апреля, 92 45 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 185 792 человека. При этом госпитализированных в тяжелом состоянии 10 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 192 074 человека.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 367 жителей региона.