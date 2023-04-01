Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье1 апреля 2023 11:20

Коронавирус в Тульской области: 35 новых случаев заболевания за последние сутки на 1 апреля

Показатель заболеваемости с некоторыми колебаниями идет в рост
Игорь КОПЫТОВ
Коронавирус в Тульской области: 35 новых случаев заболевания за последние сутки на 1 апреля

Коронавирус в Тульской области: 35 новых случаев заболевания за последние сутки на 1 апреля

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 1 апреля, 92 45 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 185 792 человека. При этом госпитализированных в тяжелом состоянии 10 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 192 074 человека.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 367 жителей региона.

Коронавирус Covid-19Интересное