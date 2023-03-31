С 1 апреля в Тульской области начнется весенний призыв Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 1 апреля в Тульской области стартует весенний призыв, который продлится до 15 апреля. Соответствующий указ 30 марта подписал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Министерству здравоохранения поручили провести работу по привлечению врачей и среднего медицинского персонала для медосмотра призывников, а именно: обеспечить внеочередное амбулаторное, стационарное обследование или лечение по направлениям военных комиссариатов, а также организовать контроль за качеством медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Военному комиссариату рекомендовано создать временный штат администрации сборного пункта. Также в апреле 2023 года пройдет социально-патриотическая акция «День призывника».