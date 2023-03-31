В Туле прошла презентация сборника стихотворений Алексея Дрыгаса

В Тульской областной научной библиотеке состоялся вечер памяти поэта, журналиста, первого редактора "Комсомолки в Туле"Алексея Дрыгаса. Фото: Андрей Лыженков.

Вечер приурочили к 65-летию со дня рождения Алексея Станиславовича, трагически ушедшего из этой жизни 19 февраля 2003 года. Не зря говорят: пока человека помнят, он жив!

Алексея Дрыгаса помнят точно! Да и как забыть этого умного, начитанного до мозга костей, интеллигентнейшего, с удивительно тонким чувством юмора человека? В 18:30 свободных мест в зале уже не было...

Атмосфера получилась необыкновенная, своими воспоминаниями о настоящем, искреннем и талантливом Человеке с удовольствием делились его коллеги, друзья, соседи... Читали стихи из его новой, недавно изданной книги... Презентация сборника стихов стала ключевым событием этого вечера - настоящей встречи Друзей.

Алексей Станиславович Дрыгас - первый редактор "Комсомольской правды" в Туле (2002 год). Фото: Наталья Конова.

Хочется поблагодарить тех, кто за счет собственных средств воплотил эту идею в жизнь. Книга увидела свет благодаря группе неравнодушных людей, уверенных в том, что стихи Алексея Дрыгаса должны жить. Сборник издан полностью на собственные средства инициаторов проекта - его друзей и коллег.

Напомним, Алексей Дрыгас родился в Туле, учился в Орловском филиале Государственного института культуры, прошел службу в армии. До "Комсомолки" работал в многотиражной печати, редактировал газеты «Молодой коммунар» и "Слобода". С 2000 года возглавил редакцию "Комсомолки" в Туле.

Мне посчастливилось работать под руководством Алексея Станиславовича с 2000-го по трагический 2003-ий ... Именно он принимал меня на работу в «Агентство «Комсомольская правда – Тула». Это был без преувеличения талантище, проникновенный и пронзительный поэт, удивительно точно чувствующий свое время. А еще великолепный, иногда строгий, но всегда справедливый учитель. Как он любил жизнь - не любил никто! Алексей Станиславович воспитал нас профессионально, научил любить, жить и гордиться тем делом, которым мы занимаемся, отвечать за каждое написанное слово… До сих пор, в минуты сомнений, задаюсь вопросом: "А чтобы Лёша сказал, как бы он поступил, как написал бы?"

Коллеги Алексея Дрыгаса делились воспоминаниями и читали его стихи. Фото: Андрей Лыженков.

На встрече часто звучало слово "доброта". Алексей Станиславович был удивительно добрым, умеющим принимать чужую боль, как свою, мог успокоить буквально за секунду, найдя источник вдохновения в самом простом...

- А пойдем-ка вкусно обедать, бизнес-ланч ждать не будет, - говорил он, и настроение налаживалось само собой.

Алексей Станиславович изумительно читал наизусть классику мировой поэзии, но еще больше нравилось слушать его собственные стихи... Каждый из которых - отдельная, глубоко прожитая история... После смерти вышла в свет первая небольшая книга стихов Алексея Дрыгаса, название которой дал при жизни он сам – «Книга друзей». И вот теперь, спустя годы, появилась вторая книга! Безусловно, лучший подарок на его день рождения.

Мы вас помним, Алексей Станиславович! И тот яркий жизненный огонек, который вы вдохнули в тульскую «Комсомолку», стараемся не погасить до сих пор… Спасибо за все.

P.S. Вчера, на встрече я прочитала стихотворение "Рождество". Может для кого-то первое знакомство с поэзией Алексея Дрыгаса состоится именно сейчас? Пусть обязательно состоится!

На встрече презентовали недавно вышедший сборник стихотворения Алексея Дрыгаса. Фото: Наталья Конова.

РОЖДЕСТВО

На улицах и в душах сквозняки,

в домах идет скупое разговенье,

видавшие все виды мужики

видали все – и этот день рожденья.

Но – отмечают,

непонятны и просты,

привычно поминая Бога всуе,

даря неосвященные кресты

и проклиная пропитые судьбы.

Спокойной ночи, Богородица Россия.

Ты поцелуй меня в младенческое темя.

Я в той траве, которую скосили.

Я не виню свое больное время.

***

Володе Аксенову

Седьмая жизнь. Вода на киселе.

Я вышел на заброшенную площадь,

где ветер флаги старые полощет

и сумерки развозит по земле.

Сегодня праздник, добрые менты

обходят непонятных стороною.

И мирно спит бродяжка паранойя,

облюбовав газонные кусты.

На небе – небо, на луне – луна,

а большего, пожалуй, и не надо.

И я не помню, где живет отрада,

и вообще, отрада ли она.

Мне не проспаться. Я и не хочу.

Так хорошо нормальному, что плохо.

Как будто я не Дрыгас и не Леха,

и не догадываюсь, что вот-вот свинчу.

Ну что, бродяга, талифа куми?

Ларьки работают. Менты пошли по бабам.

И нам с тобою двигаться пора бы,

не опасаясь встретиться с людьми.

Пусть медленное тянется кино,

покуда жест не обернется словом

единственным, космически тяжелым,

в котором все мы как будто заодно.

***

Когда ночная нечисть украдет

последний день, сверкнувший на ладони,

по сердцу прогремят стальные кони

и тень моя бесшумно упадет.

Я не узнал ни Как, ни Почему.

Я плохо верил в подлинность ответа.

Но может быть, в неназванную тьму

меня зовут, чтоб рассказать об Этом.

Меня там ждут… Мне кажется, что ждут.

И старый друг стоит на черном входе,

ссутулившись, одет не по погоде –

в чем взяли, в том и привели на суд.

Состоялась настоящая встреча друзей, спасибо организаторам! Фото: Андрей Лыженков.

Книгу стихотворений Алексея Дрыгаса можно приобрести в книжной лавке Тульской областной научной библиотеки (Тула, ул. Тургеневская, 48).