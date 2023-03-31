В Туле прошла презентация сборника стихотворений Алексея Дрыгаса

В Тульской областной научной библиотеке состоялся вечер памяти поэта, журналиста, первого редактора "Комсомолки в Туле"Алексея Дрыгаса. Фото: Андрей Лыженков.
Вечер приурочили к 65-летию со дня рождения Алексея Станиславовича, трагически ушедшего из этой жизни 19 февраля 2003 года. Не зря говорят: пока человека помнят, он жив!
Алексея Дрыгаса помнят точно! Да и как забыть этого умного, начитанного до мозга костей, интеллигентнейшего, с удивительно тонким чувством юмора человека? В 18:30 свободных мест в зале уже не было...
Атмосфера получилась необыкновенная, своими воспоминаниями о настоящем, искреннем и талантливом Человеке с удовольствием делились его коллеги, друзья, соседи... Читали стихи из его новой, недавно изданной книги... Презентация сборника стихов стала ключевым событием этого вечера - настоящей встречи Друзей.
Алексей Станиславович Дрыгас - первый редактор "Комсомольской правды" в Туле (2002 год). Фото: Наталья Конова.
Хочется поблагодарить тех, кто за счет собственных средств воплотил эту идею в жизнь. Книга увидела свет благодаря группе неравнодушных людей, уверенных в том, что стихи Алексея Дрыгаса должны жить. Сборник издан полностью на собственные средства инициаторов проекта - его друзей и коллег.
Напомним, Алексей Дрыгас родился в Туле, учился в Орловском филиале Государственного института культуры, прошел службу в армии. До "Комсомолки" работал в многотиражной печати, редактировал газеты «Молодой коммунар» и "Слобода". С 2000 года возглавил редакцию "Комсомолки" в Туле.
Мне посчастливилось работать под руководством Алексея Станиславовича с 2000-го по трагический 2003-ий ... Именно он принимал меня на работу в «Агентство «Комсомольская правда – Тула». Это был без преувеличения талантище, проникновенный и пронзительный поэт, удивительно точно чувствующий свое время. А еще великолепный, иногда строгий, но всегда справедливый учитель. Как он любил жизнь - не любил никто! Алексей Станиславович воспитал нас профессионально, научил любить, жить и гордиться тем делом, которым мы занимаемся, отвечать за каждое написанное слово… До сих пор, в минуты сомнений, задаюсь вопросом: "А чтобы Лёша сказал, как бы он поступил, как написал бы?"
Коллеги Алексея Дрыгаса делились воспоминаниями и читали его стихи. Фото: Андрей Лыженков.
На встрече часто звучало слово "доброта". Алексей Станиславович был удивительно добрым, умеющим принимать чужую боль, как свою, мог успокоить буквально за секунду, найдя источник вдохновения в самом простом...
- А пойдем-ка вкусно обедать, бизнес-ланч ждать не будет, - говорил он, и настроение налаживалось само собой.
Алексей Станиславович изумительно читал наизусть классику мировой поэзии, но еще больше нравилось слушать его собственные стихи... Каждый из которых - отдельная, глубоко прожитая история... После смерти вышла в свет первая небольшая книга стихов Алексея Дрыгаса, название которой дал при жизни он сам – «Книга друзей». И вот теперь, спустя годы, появилась вторая книга! Безусловно, лучший подарок на его день рождения.
Мы вас помним, Алексей Станиславович! И тот яркий жизненный огонек, который вы вдохнули в тульскую «Комсомолку», стараемся не погасить до сих пор… Спасибо за все.
P.S. Вчера, на встрече я прочитала стихотворение "Рождество". Может для кого-то первое знакомство с поэзией Алексея Дрыгаса состоится именно сейчас? Пусть обязательно состоится!
На встрече презентовали недавно вышедший сборник стихотворения Алексея Дрыгаса. Фото: Наталья Конова.
РОЖДЕСТВО
На улицах и в душах сквозняки,
в домах идет скупое разговенье,
видавшие все виды мужики
видали все – и этот день рожденья.
Но – отмечают,
непонятны и просты,
привычно поминая Бога всуе,
даря неосвященные кресты
и проклиная пропитые судьбы.
Спокойной ночи, Богородица Россия.
Ты поцелуй меня в младенческое темя.
Я в той траве, которую скосили.
Я не виню свое больное время.
***
Володе Аксенову
Седьмая жизнь. Вода на киселе.
Я вышел на заброшенную площадь,
где ветер флаги старые полощет
и сумерки развозит по земле.
Сегодня праздник, добрые менты
обходят непонятных стороною.
И мирно спит бродяжка паранойя,
облюбовав газонные кусты.
На небе – небо, на луне – луна,
а большего, пожалуй, и не надо.
И я не помню, где живет отрада,
и вообще, отрада ли она.
Мне не проспаться. Я и не хочу.
Так хорошо нормальному, что плохо.
Как будто я не Дрыгас и не Леха,
и не догадываюсь, что вот-вот свинчу.
Ну что, бродяга, талифа куми?
Ларьки работают. Менты пошли по бабам.
И нам с тобою двигаться пора бы,
не опасаясь встретиться с людьми.
Пусть медленное тянется кино,
покуда жест не обернется словом
единственным, космически тяжелым,
в котором все мы как будто заодно.
***
Когда ночная нечисть украдет
последний день, сверкнувший на ладони,
по сердцу прогремят стальные кони
и тень моя бесшумно упадет.
Я не узнал ни Как, ни Почему.
Я плохо верил в подлинность ответа.
Но может быть, в неназванную тьму
меня зовут, чтоб рассказать об Этом.
Меня там ждут… Мне кажется, что ждут.
И старый друг стоит на черном входе,
ссутулившись, одет не по погоде –
в чем взяли, в том и привели на суд.
Состоялась настоящая встреча друзей, спасибо организаторам! Фото: Андрей Лыженков.
Книгу стихотворений Алексея Дрыгаса можно приобрести в книжной лавке Тульской областной научной библиотеки (Тула, ул. Тургеневская, 48).