В Тульской области осудят участников преступного сообщества, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С мая 2021 года по апрель 2022-го преступники действовали в строгом соответствии с заранее отведенными им ролями. Одни непосредственно занимались реализацией наркотиков, поставляемых через интернет-магазин «Мандарин», в том числе путем оборудования тайников с закладками, другие проверяли работу «закладчиков», третьи наказывали последних в случае присвоения ими части наркотических средств (жестоко избивали, отбирали мобильные телефоны, поджигали дома). Некоторые из обвиняемых дополнительно расклеивали в общественных местах Тулы и других городов региона листовки либо наносили граффити, в которых под видом объявлений о приеме на высокооплачиваемую работу распространялись предложения вступить в преступное сообщество.

15 членов группировки совершили более 25 тяжких и особо тяжких деяний, за которые им грозит наказание до 25 лет лишения свободы. В зависимости от роли и степени участия мужчины в возрасте от 23 до 46 лет обвиняются в совершении преступлений по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном и особо крупном размерах), ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, организованной группой), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, с причинением значительного ущерба).

Преступная деятельность фигурантов была пресечена в результате совместных действий работников управления уголовного розыска и следственного управления УМВД России по Тульской области, координируемых региональной прокуратурой. Попутно из незаконного оборота изъято более 800 г наркотических средств.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Киреевский районный суд.