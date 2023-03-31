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Здоровье31 марта 2023 8:20

Коронавирус в Тульской области: 16 новых случаев заболевания за последние сутки на 31 марта

Показатель заболеваемости после всплеска в начале недели, вновь пошел на спад
Игорь КОПЫТОВ
Коронавирус в Тульской области: 16 новых случаев заболевания за последние сутки на 31 марта

Коронавирус в Тульской области: 16 новых случаев заболевания за последние сутки на 31 марта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 31 марта, 39 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 185 770 человек. При этом госпитализированы в тяжелом состоянии 8 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 192 016 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 367 жителей региона.

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