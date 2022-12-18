Пожилая жительница Тульской области убила и расчленила жену своего внука Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 18 октября 2022 года 29-летняя мать двоих детей перестала выходить на связь. Около двух месяцев её искали полиция и волонтеры, а 15 декабря появились подробности гибели пострадавшей.

В октябре 2022 года 66-летняя пенсионерка, проживающая в Богородицском районе, в момент, когда супруга её мужа принимала душ, взяла нож и нанесла ей два удара в живот и один удар в сердце. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Недолго думая, злоумышленница расчленила тело и разными способами пыталась утилизировать.

15 декабря 2022 года, пожила женщина сама пришла в полицию и созналась в совершении убийства, рассказав им где находятся останки. Причиной преступления стала личная неприязнь к погибшей.

Пенсионерку заключили под стражу до 15 февраля 2023 года. Если следствие не успеет закончить расследование уголовное дело, будет решаться вопрос о продлении срока.