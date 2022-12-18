18 декабря в Туле без электричества останутся десятки улиц по всему городу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Электричества не будет по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - ул. Ф. Энгельса, 62, 141; ул. Кауля, 76-102 (чётн.), 45 к.1, 45 к.2, 47 к.1; ул. П. Алексеева, 68-76 (чётн.), 55-а-59-а (нечётн.); ул. Р. Лозинского ( Девизионная ), 1-35 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Л. Толстого, 77; ул. Тимирязева, 63-85 (нечётн.); ул. Михеева, 4, 6, 10-а, 12, 14; ул. М. Смирнова, 41-99 (нечётн.), 42-88 (чётн.), 70-а; ул. П. Алексеева, 7-49 (нечётн.), 12-62 (чётн.); ул. Оборонная, 96, 98, 100; пер. М. Смирнова, 1-21; ул. Будённого, 45-59 (нечётн.), 58-72 (чётн.), 57-а, 55-а, 64-а; ул. Оружейная, 27-а, 29;

с 9:00 до 17:00 - ул. Ф. Энгельса, 80, 80-а; пр-т Ленина, 151-а;

с 9:30 до 11:30 - ул. Кутузова, 6, 13, 15, 15-а, 17; ул. Кирова, 188; ул. Баженова, 10, 10-а, 12;

с 12:30 до 14:30 - ул. Крупской, 1, 1-а, 1-б, 1-в; ул. Шухова, 4-а, 6, 6-б, 10-а; ул. Серова, 11 (ГСК № 12).