В Тульском МЧС разъяснили разницу между укрытием и убежищем

В социальных сетях жители из Новомосковска, Узловой и Тулы делятся фотографиями табличек «Укрытие». Несколько обратились и к нам в редакцию с просьбой разъяснить ситуацию. Тем более, что в той же столице представители МЧС заявили, что не собираются в ближайшее время маркировать подвалы под убежища, дабы избежать лишнего волнения среди населения.

Тульское ведомство пояснило, что в соответствии с решением оперативного штаба при правительстве региона, такая работа проводится управляющими компаниями. И местное МЧС не имеет к этому никакого отношения.

Также в министерстве отметили, что критериям «укрытие» соответствуют 2133 помещения. Но в зависимости от тяжести сложившейся ситуации укрытием может служить даже место под мостовым сооружением, например. Поэтому, соответственно, оно не должно оснащаться дополнительно запасами воды, питания и так далее. Укрытие предназначено для кратковременного нахождения в нем людей и не имеет таких параметров, как максимальная наполняемость. Другое дело «убежище» - тут совсем другие требования и параметры, включающие источники воды, спальные места и многое другое.

А вот насколько законно, что по информации наших читателей, УК выставляют жильцам счета за данную услугу – это, сказать сложно, но в любом случае установка табличек в перечень услуг договора компаний с жильцами не входит.