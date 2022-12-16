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Здоровье16 декабря 2022 8:37

Коронавирус в Тульской области: 35 новых случаев заболевания за последние сутки на 16 декабря

Показатель заболеваемости после небольшого всплеска вновь идет на спад
Игорь КОПЫТОВ
Коронавирус в Тульской области: 35 новых случаев заболевания за последние сутки на 16 декабря

Коронавирус в Тульской области: 35 новых случаев заболевания за последние сутки на 16 декабря

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 16 декабря, 45 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 181 732 человека. При этом госпитализированных в тяжелом состоянии 9 жителей региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульской области COVID-19 заболели 187 724 человека.

За сутки умер один человек, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 349 жителей региона.

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