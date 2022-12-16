Жителей Тульской области будут бесплатно тестировать на грипп и ОРВИ Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Теперь в больницах и поликлиниках страны будут проводить тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Это поможет оперативно выявлять у пациентов тип инфекции и назначать необходимое лечение. Тест на грипп и ОРВИ может проводиться одновременно с ПЦР-тестом на коронавирус, но только при наличии симптомов и показаний.

Решение было обусловлено значительным ухудшением обстанови по гриппу - на прошлой неделе в регионе зафиксировано более 18 тысяч случаев. Эпидпорог превышен в 2,3 раза. В 50% случаев гриппа – это вирус группы А, аналогичный тому, который был характерен для пандемии 2009 года.