31 марта в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

31 марта в связи с ремонтно-профилактическими работами, которые проведут "Тульские городские электрические сети", несколько улиц город останутся без электричества.

Так, свет будет отключен по следующим адресам:

с 9:00 до 17:00 - пр-т Ленина, 114, 126-а, 131, 133, 135, 135-а, 137, 137-а, 137-б, 137-в, 139, 141, 143-г; ул. М. Тореза, 9, 9-а; пер. Репина, 45-57 (нечётн.), 46-60 (чётн.); пр-зд П. Морозова, 1-а, 1-45 (нечётн.), 2-42 (чётн.); пр-зд Полежаева, 1-а, 5-55 (нечётн.), 2-б, 2-56 (чётн.); ул. Газовая, 61-67 (нечётн.), 54-64 (чётн.); п. Рудаково: ул. Л. Толстого, 3-а, 7-а, 7/1, 19-а, 23-а, 1-29, 36; СНТ "Восход".