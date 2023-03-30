3 апреля в Тульской области вступают в силу правила безопасности пожароопасного сезона Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Соответствующий приказ правительства региона опубликован на портале нормативно-правовых актов. Были определены 272 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров в 2023 году. Осложнение обстановки возможно, согласно документу, уже с 3 апреля.

В документе указана необходимость до начала пожароопасного периода, а также при его установлении создать или обновить противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры вокруг населенных пунктов, организовать патрулирование территорий, а также установить запрет на складирование стройматериалов, мусора, травы и иных отходов, на разведение костров, приготовление пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и так далее)..

За нарушение правил тулякам грозят крупные штрафы.