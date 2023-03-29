Николай Воробьев: «Диктант Победы» объединит тех, кто гордится героическим прошлым страны

Ожидается, что в оффлайн-формате к акции присоединятся около 40 тысяч человек.

Центральной площадкой традиционно станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве.

- В этом году «Диктант Победы» проходит уже в пятый раз. Можем с уверенностью говорить, что значимость этой акции растет, становится всё больше партнерских площадок, так как сейчас как никогда нужно распространять историческую правду, доносить ее до каждого – как в России, так и за ее пределами, в странах, которые поддерживают наш историко-просветительский проект. Участие в «Диктанте Победы» — это не только проверка знаний и уважение к истории, но и возможность узнать больше о вкладе наших предков в Победу. Мы считаем, что участие в этом мероприятии помогает сохранить и передать будущим поколениям гордость за героические подвиги нашего народа, – сообщил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Напомним, Международная историческая акция в рамках партпроекта «Историческая память» – «Диктант Победы» состоится 27 апреля на региональных площадках по всей России, за рубежом, а также онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Она призвана пробудить интерес у школьников, молодёжи, российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны, возможность проверить свои знания по истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков. Организаторами выступают «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество.

Абитуриентам, которые ответят правильно на все вопросы, «Диктант Победы» даёт дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями Парада Победы 9 мая на Красной площади.

- В этом году «Диктант Победы» в нашей области пройдет более чем на 780 площадках, – рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев. – Это школы, учреждения культуры, вузы. Впервые главным местом проведения акции в регионе станет Музей обороны Тулы, где представлена уникальная экспозиция о важнейшем для нашего города, героическом периоде истории. Также пункты написания диктанта откроются в музейном комплексе «Куликово поле» в деревне Моховое, в научном центре «Археология и реставрация» Государственного музея-заповедника «Куликово поле», в Тульском государственном музее оружия, Тульском суворовском училище.

Ожидается, что в оффлайн-формате к акции присоединятся около 40 тысяч человек. С каждым годом число участников акции растет, и мы надеемся, что в этом году «Диктант Победы» объединит большое количество жителей региона – тех, кто гордится прошлым родной страны. Безусловно, эта акция сегодня обретает особый смысл и еще раз дает возможность через свое участие, через ответы на вопросы исторического теста поклониться подвигу народа, победившего фашизм.

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