30 марта в Туле без света останутся жители Центрального и Зареченского округов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Электричество будет отключено по следующим адресам:
с 9:00 до 17:00 - пр-т Ленина, 130-б, 131, 131-в, 133, 135, 135-а, 137, 137-а, 137-б, 137-в, 139, 141; А/к № 17; ул. Судейского, 13, 15-а, 17, 16-26 (чётн.); ул. Кобзева, 21-41 (нечётн.), 20-36 (чётн.), 23-а, 36-а, 32-а; 6-й пр-зд, 11, 12, 13, 14, 15, 16; пр-т Ленина, 130-а, 130-е, 130-ж, 130-б; Щёкинское ш., 4, 8;
с 10:00 до 12:00 - ул. Пузакова, 1; ул. Демидовская, 179, 179-а.