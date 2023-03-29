Руководители Тулы отчитались о работе за 2022 год

29 марта отчет о деятельности в 2022 году депутатам представила Глава города Тулы Ольга Слюсарева

Ключевые итоги работы: поддержка участников СВО, сохранение социальной направленности бюджета, исполнение обязательств перед туляками, реализация инфраструктурных проектов, благоустройство и соцполитика. По всем направлениям достигнуты серьезные результаты.

Поддержка военнослужащих и их семей

Свой доклад мэр Тулы Ольга Слюсарева начала с обстановки, сложившейся с началом спецоперации. Депутаты Тульской городской Думы активно подключились к поддержке участников СВО, членов их семей, оказанию помощи вынужденным переселенцам из Донбасса, жителям новых территорий Российской Федерации. В рамках акции «ВсеДляПобеды» оказывали дополнительную помощь военнослужащим, за счет собственных средств собирали гуманитарные грузы для отправки на освобожденные территории. На муниципальном уровне также был принят ряд соответствующих решений. Так, в ноябре 2022 депутаты единогласно проголосовали за предоставление льгот на оплату за наем в неприватизированном жилье в 2022-2023 годах лицам, проходящим военную службу по контракту или мобилизованным, а также членам их семей. Размер платы за наем был снижен на 50%. Эта мера уменьшает финансовую нагрузку на семьи военнослужащих. Еще одна форма поддержки – обеспечение горячим питанием детей военнослужащих в центрах образования.

В память о 13 земляках, погибших при выполнении боевого задания в ходе СВО, на центрах образования, где учились военнослужащие, были установлены мемориальные доски. А в деревне Ямны именем Алексея Алешко названа целая улица.

Накануне Нового года в рамках традиционной акции «#МАРАФОНДОБРА» депутаты посетили семьи мобилизованных и вручили им продуктовые наборы и подарки.

Вместе с жителями города-героя депутаты участвовали в акциях, автопробегах, встрече росгвардейцев, вернувшихся со спецоперации и в мероприятиях в поддержку военнослужащих.

Работа в новых реалиях

По словам градоначальника, несмотря на все сложности, показатели по основным отраслям экономики и социальной сферы демонстрируют уверенный рост, областной центр успешно справляется с вызовами времени. Как и прежде, бюджетная политика остается социально ориентированной: более 50 % расходов составило в 2022 году финансирование данной сферы.

На жилищно-коммунальное хозяйство, национальную экономику направлено более 38 %. Бюджет сформирован на основе 26 муниципальных программ, которые аккумулируют около 90 % всех расходов и охватывают все направления и сферы деятельности муниципального образования.

Как было отмечено, одним из приоритетных направлений является улучшение уровня жизни и повышение комфортности проживания туляков. По программе «Формирование современной городской среды» в минувшем году благоустроены 77 дворовых территорий и три общественных пространства. Проведены работы на 71 объекте по проекту «Народный бюджет».

Продолжилась эффективная реализация муниципального проекта «Наш город». В отчетном периоде выполнены работы на 210 объектах на сумму 85,5 млн рублей. В этом году в планы вошли еще 220 объектов на сумму 88,9 млн рублей. Реализация программы уже началась.

Илья Беспалов подчеркнул, что администрация продолжит заданный курс по формированию благоприятного инвестклимата и комфортных условий для туляков

Ремонт дорожной сети

О развитии дорожно-транспортной инфраструктуры говорилось в докладе главы администрации Ильи Беспалова. В течение 2022 года отремонтировано более 80 км автомобильных дорог, что в 1,6 раза больше, чем в 2021 году. Реализованы масштабные работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Это реконструкция двух мостов – Баташевского и Демидовского. Также в 2022 году начаты работы на Московском путепроводе. По БКД отремонтированы две крупные магистрали: улицы Рязанская и Демидовская плотина. Причем помимо дорожного полотна за счет средств муниципального бюджета на плотине также заменили трамвайные пути.

На средства инфраструктурного бюджетного кредита в Туле построят мост через Упу, который свяжет Привокзальный, Советский и Зареченский округа. В прошлом году была разработана проектно-сметная документация, получено разрешение на строительство.

Ремонт щебнем в прошлом году произведен на 60 км дорог. Протяженность отремонтированных тротуаров составила 21,46 км. Ямочный ремонт дорожного покрытия выполнен на площади более 83 тыс. кв. м. Работы продолжатся в 2023 году.

Улучшение водоснабжения

Не менее значимым является улучшение состояния сетей водоснабжения. Так, в 2022 году заменили 3 км труб Обидимо-Упкинского и Окско-Непрейковского водоводов. Завершен капитальный ремонт более 1 км водовода 2-го подъема Масловско-Песоченского водозабора. Ведутся проектно-изыскательские работы по реконструкции водовода Медвенско-Осетровского водозабора протяженностью 18 км. Также в 2022 году начаты проектные работы по реконструкции водовода 1-го и 2-го подъема Масловско-Песоченского водозабора протяженностью 16 км.

Кроме того, проводилась замена и прокладка локальных сетей водоснабжения. Так, завершено строительство 13,3 км водопровода на площадке для многодетных семей, расположенной в Северной части Зареченского округа. Заменены аварийные участки сетей общей протяженностью 6 км в совхозе Новомедвенский, на Веневском шоссе, в с. Алешня.

Завершено строительство станции обезжелезивания в с. Алешня и станции водоподготовки в п. Обидимо. В минувшем году завершены строительно-монтажные работы по канализованию в п. Косая Гора. Капитально отремонтировали 1 и 3 очереди коллектора на ул. Чмутова, общей протяженностью 400 м. Ремонт данного коллектора продолжится в этом году.

Проводилась газификация населенных пунктов Большой Тулы. В 2022 году завершены работы по газоснабжению в д. Жировка, в п. Волынцевский, с. Волынцево, д. Теплое. Реализуется программа социальной догазификации. Голубое топливо было подведено к 993 домовладениям. Эта работа также будет продолжена.

На 47-м очередном заседании Тульской городской Думы депутаты обсудили около 30 вопросов

Образование и спорт

Руководители города в своих отчетах уделили внимание и социальной сфере. Так, отмечалось, что в 2022 году в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование» построены и введены в эксплуатацию детский сад на 200 мест в 1-м Юго-Восточном микрорайоне и школа на 1100 мест в микрорайоне Северная Мыза. Заключены концессионные соглашения на возведение двух школ: в ЖК «Балтийский» на 1100 мест должна быть построена в 2023 году, в ЖК «Новая Голландия» на 600 мест – в 2024 году.

В прошлом году Тула принимала участие в реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» государственной программы Тульской области «Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области». И в рамках проекта проведен капитальный ремонт в двух центрах образования: МБОУ «Центр образования № 55 имени Александра Ильича Миронова» в селе Хрущево и в МБОУ «Центр образования №56» в поселке Плеханово.

Помимо ремонта зданий, закуплено новое оборудование, мебель, учебные пособия, а также благоустроена территория, проведены мероприятия по усилению антитеррористической безопасности.

В 2022 году в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» завершено строительство и введен в эксплуатацию крытый тренировочный манеж с футбольным полем в поселке Косая Гора. Построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на ул. Гармонной. Капитально отремонтированы Центр художественной гимнастики и зал тяжелой атлетики спортшколы олимпийского резерва «Восток». При участии Губернатора Алексея Дюмина за счет средств социальных партнеров в 2022 году завершено строительство ФОКа «Оружейник». Введен в эксплуатацию ФОК с бассейном «Заречье». Ведется строительство спортивного многофункционального комплекса на 2 500 мест по ул. Санаторной.

– Несмотря на все сложности, введение санкций, мы сумели выстроить работу в новых реалиях, в условиях новых вызовов. Тульская городская Дума приложит максимум усилий, направленных на развитие социальной сферы, улучшение качества жизни туляков и создание более комфортных условий для жителей, – резюмировала Ольга Слюсарева.

Илья Беспалов заверил депутатский корпус, что администрация продолжит заданный курс по формированию благоприятного инвестиционного климата и комфортных условий для туляков.

– Перед нами появляются новые задачи, над которыми мы работаем. Очень важно, что социально-экономическое развитие нашего города-героя является результатом взаимодействия администрации областной столицы и правительства Тульской области. И отдельные слова благодарности хотелось бы адресовать активным тулякам и представителям бизнес-сообщества, – сказал глава администрации Тулы Илья Беспалов.

Всего в 2022 году состоялось 14 заседаний Тульской городской Думы, принято порядка 300 решений

Напомним, что всего в 2022 году состоялось 14 заседаний Тульской городской Думы, принято порядка 300 решений.