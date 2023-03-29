Курс на лето

Методик, обещающих сделать женщину моложе и стройнее — огромное количество, но мы расскажем сегодня о тех, которые может позволить себе каждая. Разбираемся со специалистами Chronos Clinic

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Почти Афродита

Сезон открытых платьев, коротких юбок и босоножек диктует определенные правила. Наибольшую пользу нашему телу принесут уходовые процедуры — ручной массаж, бережная эксфолиация кожи с насыщением ее питательными компонентами и антиоксидантами, обертывания с антицеллюлитным и детоксицирующим эффектом. И конечно же, различные физиопро¬цедуры — вакуумное воздействие, LPG массаж, миостимуляция, микротоки, кавитация. Максимальный упор делается на дренаж, улучшение кровообращения и питание эпидермиса. Даже имея в целом стройную фигуру, всегда есть желание где-то что-то подправить.

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Выбираем правильный массаж

Для похудения одного массажа мало. Только если это не LPG. Почему мы так решили?

LPG – это вакуумно-роликовый массаж, во время которого активное воздействие идет как на кожу, так и на мышцы. Подходит всем, кто хочет избавиться от лишних сантиметров и жировых отложений в проблемных зонах, забыть про целлюлит и подтянуть кожу.

С помощью LPG-массажа можно снизить вес, уменьшить объемы тела, скорректировать фигуру, укрепить тонус кожи и убрать проявления целлюлита. Он способен запустить процесс регенерации в тканях, причем именно там, где это необходимо. А еще, кстати, неплохо избавляет от отеков.

Как проводится LPG-массаж?

Никакой подготовки не требуется. Перед началом сеанса вам выдают индивидуальный костюм из эластичной ткани, который защищает кожу и делает процедуру гигиеничной. Вы раздеваетесь до нижнего белья. Надеваете костюм и ложитесь на кушетку.

Во время массажа вакуумная манипула захватывает участок кожи, а ролики, которые движутся в разных направлениях, мягко разминают ткани. Тем самым, аппарат разбивает подкожно-жировую клетчатку, улучшает и восстанавливает лимфодренаж и микроциркуляцию. Это убирает целлюлит, улучшает тургор кожи и снижает объемы.

LPG-массаж дает видимый эффект после одного сеанса. Кожа подтягивается, ягодицы становятся более упругими. Но, чтобы увидеть яркий и стойкий результат, стоит сделать полный курс из 8-10 процедур. Их проводят с интервалом 2-3 раза в неделю.

Только плюсы

+ Комфортная процедура.

+ Сочетается с любыми другими методиками по коррекции веса.

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Мгновенный результат

В CHRONOS clinic эксклюзивно представлена процедура V•Shock, которую в кулуарах называют «волшебной». И есть за что!

Обертывание V•Shock способно обеспечить мгновенный результат: убрать лишние сантиметры, избавить от отеков, придать коже тонус.

Секрет - в составе и алгоритме процедуры.

Сначала на тело массажными движениями наносят гель с аминокислотными комплексами. Он буквально запускает процесс обновления кожи.

Затем, прямо поверх Геля, наносится бандажное обёртывание: бинты, пропитанные специальным раствором.

В Chronos Clinic обертывание сочетают с прессотерапией, что делает борьбу с лишними сантиметрами еще эффективнее.

Это идеальный первый шаг к фигуре своей мечты. А чтобы быть готовыми к пляжному сезону и легким летним лукам, на процедуры лучше начать прямо сейчас. Тем более, ценник Chronos Clinic держит на редкость привлекательным.

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Важно

Чтобы получить хороший и стойкий результат от аппаратной коррекции фигуры, ее следует проводить полными курсами. В это время необходимо правильно питаться, пить оптимальный для вас объем воды и не забывать об обязательной физической нагрузке, достаточно пеших прогулок, тем более погода сейчас максимально этому способствует. Позвольте себе быть красивой!

Клиника эстетической медицины Chronos Clinic

Адрес:

г. Тула, Вересаева 20

Время работы:

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