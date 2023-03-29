Технологии, которые помогают решать масштабно

26 марта Алексей Дюмин с использованием возможностей Ситуационного центра провел оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва в Киреевске.

Наглядный пример - работа Ситуационного центра (СЦ) губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Проект центра реализован по поручению Президента России.

Напомним, 23 декабря прошлого года, в ходе рабочего визита Владимира Путина в Тулу Алексей Дюмин презентовал Ситуационный центр главе государства. Что лишь подчеркивает значимость технологий такого уровня.

- Техническое оснащение Центра позволяет выстроить взаимодействие с органами власти всех уровней в режиме реального времени. Не только анализировать социально-экономическую ситуацию, но и прогнозировать сценарии ее развития в регионе, - подчеркнул в ходе презентации Алексей Дюмин.

Здесь, в круглосуточном режиме ведется сбор, обработка и обмен информацией по трем основным направлениям: комплексная безопасность, общественно-политическая и социально-экономическая сферы.

В Центре создано более 150 информационно-аналитических панелей по сферам деятельности, где отображаются данные более чем по 30 тысячам показателей. Данные поступают из 10 федеральных и 30 региональных систем, в системе зарегистрировано более 1,5 тыс. пользователей регионального и муниципального уровня. Работа центра позволяет отражать оперативную ситуацию в регионе с погрешностью в три часа, что является вполне достойным показателем.

Глубокий анализ позволяет обеспечить высокое качество работы при минимальных человеческих ресурсах. К данным, поступающим в информационные системы, имеет доступ губернатор, органы исполнительной власти, местного самоуправления. Получается, что благодаря созданию полного цикла анализа данных, выстраивается взаимодействие всех уровней власти - от муниципальной до федеральной.

Заблаговременно, правильно, надежно

При анализе возникающих ситуаций использованы в том числе и возможности искусственного интеллекта.

- На основе искусственного интеллекта, который здесь задействован, мы принимаем правильные управленческие решения, машина выкладывает два-три варианта, но в любом случае решение - за правительством, главой субъекта. На основе анализа и моделирования мы можем принимать решения заблаговременно, более правильные, более надежные, - прокомментировал работу Центра Алексей Дюмин.

Работа новой структуры позволяет решать в том числе и такую насущную задачу, как налаживание связи с жителями региона: оперативнее реагировать на их просьбы, жалобы и обращения. Итог - возникшая проблема решается эффективнее.

С использованием возможностей Ситуационного центра Алексей Дюмин проконтролировал ход половодья в регионе.

Результативно и своевременно

Свою результативность Ситуационный центр доказывает буквально ежедневно. Приведем лишь несколько примеров.

8.02.2023

Накануне в Ефремове Тульской области обрушился подъезд жилого дома. Причиной обрушения, если следовать главной версии, стал взрыв бытового газа в одной из квартир дома. Глава региона незамедлительно выехал на место происшествия. На следующий день в Ситуационном центре прошел оперативный штаб по ликвидации последствий произошедшей чрезвычайной ситуации. Глава региона заслушал по прямой видеосвязи доклады руководителей оперативных служб прямо с места событий. На экраны СЦ в режиме онлайн транслировалось проведение спасательных работ.

В Ситуационный центр оперативно поступала вся актуальная информация о ходе ликвидации ЧС от всех оперативных служб, об оказании помощи пострадавшим и предоставлении положенных выплат.

Вывод: техническое оснащение и возможности СЦ позволили грамотно выстроить работу всех служб в условиях ЧС, принять все необходимые решения, в том числе связанные с возможными рисками и необходимостью переселения людей в максимально сжатые сроки.

9.02.2023

Впервые в Ситуационном центре по поручению главы региона первый заместитель губернатора – председатель Правительства Тульской области Вячеслав Федорищев провел заседание регионального Правительства. При рассмотрении вопросов повестки дня на площадке СЦ была возможность оценить ход решения задач на основе данных как в масштабе региона, так и отдельно взятого муниципалитета, отрасли экономики.

Одним из вопросов повестки были вопросы развития Богородицкого района. Так вот, возможности СЦ губернатора позволяют сделать доклад прямо из Богородицка. Если речь идет, к примеру, о благоустройстве набережной и территории парка, то тут же все это можно показать участникам заседания. Показать наглядно и те места, где благоустройство только планируется: где по желанию жителей в парке разместятся сцена и скейт-парк, где будут обустроивать пирс и пляжную зону и т. д.

20.03.2023

С использованием возможностей Ситуационного центра Алексей Дюмин проконтролировал ход половодья в регионе. Оперативное совещание с членами Правительства Тульской области впервые состоялось в Ситуационном центре. Техническое оснащение СЦ позволило главе региона отследить и понять детально паводковую обстановку.

В каком состоянии подтопленные мосты и автодороги, как организован подъезд к ним, какие объездные пути использованы, как работают лодочные переправы? Какой создан запас продовольствия в магазинах в ряде пострадавших от наводнения населенных пунктах, как туда доставляют продукты? Ответы на эти и многие другие вопросы участники оперативного совещания получали наглядно и в реальном времени. Тут же вносились корректировки, ставились новые задачи.

А теперь представьте, что все эти цифровые блага, которыми располагает СЦ, нам недоступны… Сколько бы времени было потеряно на дорогу, на отдельные встречи, на обсуждение каждого конкретного вопроса? Значению слов «своевременные решения» в этом случае было бы далеко до истины.

В ходе совещания губернатору представили актуальный мониторинг паводковой обстановки, который ведется с использованием сети гидрологических постов Росгидромета и постов наблюдения органов местного самоуправления. Показали модель прохождения паводка, а также отслеживание организации лодочных переправ в режиме онлайн. В режиме ВКС о ситуации на местах доложили представители Белевского, Киреевского и Щекинского районов.

Подпись:Тульская область вошла в число регионов-лидеров по цифровой зрелости.

26.03.2023

И, наконец, одна из последних ситуаций, когда работа СЦ оказалась особо ценной и востребованной. 26 марта в ситуационном центре Алексей Дюмин провел оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва в Киреевске. По предварительной информации штаба военно-космических сил Министерства обороны РФ, Тульская область была атакована беспилотником типа «СТРИЖ» в ударном исполнении. К сожалению, это произошло вблизи жилых строений, пострадали люди, домам был нанесён ущерб.

СЦ, собрав огромное количество необходимой информации, дал возможность принятия точных и быстрых решений, пострадавшим жителям была оказана вся необходимая помощь. Ситуацию проанализировали с разных сторон и в кратчайшие сроки. Тут же создана рабочая группа, обсуждались вопросы обследования пострадавших домов, целесообразность и возможность их восстановления и мн. др. Губернатор заслушал доклады руководителей оперативных служб и членов регионального Правительства.

Остается только сделать вывод: за сравнительно небольшой период времени СЦ показал себя как современный и эффективный инструмент управления. Цифровые возможности и технологии проверены на деле и убедительно доказали свою состоятельность и жизненную необходимость.

Что же, строить будущее уже сегодня нашему региону вполне по силам! Тульская область будет и дальше развиваться в цифровом пространстве, подтверждаю свою высокую планку в масштабе страны.

Рейтинг работы региональной власти в части цифровизации Министерство цифрового развития РФ составляет ежеквартально. И наш регион там стабильно - в числе лидеров. Так, в прошлом году значительное развитие в Тульском крае получили цифровые сервисы не только в сфере управления и бизнеса, но и в городском хозяйстве, строительстве, здравоохранении, образовании, сфере общественного транспорта.