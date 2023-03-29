В Тульской области подтопило еще один мост в Одоевском районе и участок дороги в Алексине Фото: материалы пресс-служб

За минувшие сутки в решионе зарегистрировано подтопление одного низководного моста на реке Упа в деревне Павловское Одоевского района. Также зарегистрировано подтопление участка дороги в городе Алексин на улице Рыбная.

Наряду с этим освободился от воды участок дороги в деревне Теряевка Воловского района. На данный момент подтопленными остаются 14 низководных мостов в 7 муниципальных образованиях, 4 участка дорог в 4 муниципальных образованиях и 2 приусадебных участка.

Под водами реки Упы находятся мосты в н.п. Нижние Присады, н.п. Мерлиновка и н.п. Берники — все в Туле; н.п. Никольское Щекинского района; н.п. Орлово Щекинского района; н.п. Павловское Одоевского района; д. Слободка Одоевского района; н.п. Болотское Одоевского района; н.п. Мишнево Суворовского района; н.п. Матюхинский Суворовского района; д. Старое Берковое Дубенского района. Ока затопила сооружения в н.п. Чекалин Суворовского района; н.п. Николо-Гастунь Белевского района; а Мокрая Табола — в н.п. Устье Кимовского района. Движение транспорта по мостам прекращено. Существуют объездные пути.

Залиты участки дорог в г. Алексин, ул. Рыбная, на набережной Дрейера в Туле, в д. Казачка Воловского района, в н.п. Бестужево Узловского района.

Блокированные населенные пункты обеспечены медицинским обслуживанием. Создан необходимый запас продовольствия и предметов первой необходимости. При необходимости организовываются лодочные переправы.