В Белевском районе Тульской области снова нашли учебные мины Фото: материалы пресс-служб

Инцидент произошел вечером 28 марта. Недалеко от станции Веженка у полуразрушенного здания нашли мины.

На месте работали сотрудники полиции и Росгвардии. В той местности, где нашли мины, когда-то были размещены учебный центр и полигон для испытаний. По заключениям экспертов, находки оказались учебными.

Это уже второй подобный случай в Белевском районе. Напомним, что в прошлый раз дети обнаружили учебную мину на улице в самом районном центре.