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Происшествия29 марта 2023 6:15

В Белевском районе Тульской области снова нашли учебные мины

Полицейские оцепили территорию рядом со станцией Веженка
Игорь КОПЫТОВ
В Белевском районе Тульской области снова нашли учебные мины

В Белевском районе Тульской области снова нашли учебные мины

Фото: материалы пресс-служб

Инцидент произошел вечером 28 марта. Недалеко от станции Веженка у полуразрушенного здания нашли мины.

На месте работали сотрудники полиции и Росгвардии. В той местности, где нашли мины, когда-то были размещены учебный центр и полигон для испытаний. По заключениям экспертов, находки оказались учебными.

Это уже второй подобный случай в Белевском районе. Напомним, что в прошлый раз дети обнаружили учебную мину на улице в самом районном центре.

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