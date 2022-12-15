Николай Воробьев: «Единая Россия» подготовила подарки для юных подопечных общественных организаций

15 декабря активисты волонтерского центра «Единой России» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки приступили к предпраздничной доставке сладких подарков для детей

В четверг, 15 декабря активисты волонтерского центра «Единой России» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки приступили к предпраздничной доставке сладких подарков для детей, представляющих благотворительные фонды и общественные организации региона. Это объединения, с которыми региональное отделение партии «Единая Россия» сотрудничает на протяжении нескольких лет в рамках социально значимых партийных проектов «Крепкая семья», «Единая страна – доступная среда» и проектов сторонников партии.

15 декабря активисты доставили более 600 сладких подарков в благотворительный фонд «Добродетель-Тула» и в общественную организацию «Свет ты мой»

Сегодня активисты доставили более 600 сладких подарков в благотворительный фонд «Добродетель-Тула» и в общественную организацию «Свет ты мой». Для юных подопечных этих объединений представители партии организовывают развлекательные, образовательные, спортивные и досуговые мероприятия, а также ежегодно предоставляет наборы сладостей к главному зимнему празднику.

- Дед Мороз и Снегурочка – самые долгожданные гости для детворы в эти предновогодние дни. Нам очень приятно было видеть счастливые лица детей и их родителей. Совсем скоро приедем и в другие организации региона, подарим отличное настроение и радостные эмоции, – говорит руководитель аппарата Тульского регионального отделения МГЕР Павел Астафьев.

Для юных подопечных представители партии организовывают развлекательные, образовательные, спортивные и досуговые мероприятия

- Всего для юных подопечных общественных объединений региона будет передано около 25 тысяч сладких подарков, – рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Улыбки и радость детей в преддверии самого любимого и самого долгожданного праздника – лучшая награда для взрослых. На протяжении года мы старались помогать нашим социальным партнерам из благотворительных фондов помощи особым детям, из Ассоциации многодетных семей, других объединений. Это и адресная поддержка нуждающихся, и летний оздоровительный отдых, и содействие в приобретении технических средств реабилитации. Мы продолжаем наше сотрудничество и благодарим всех, кто вместе с партией «Единая Россия» помогает самым добрым и полезным общественным инициативам.