Николай Воробьев подвел итоги работы Тульской областной думы в 2022 году

Подводя итоги, председатель Думы Николай Воробьев отметил, что год был ответственным и сложным, потребовал консолидации усилий для решения серьезных задач в законодательной сфере.

– В течение года Дума пять раз корректировала закон о бюджете области, прежде всего, для того, чтобы обеспечить устойчивое экономическое развитие региона и усилить социальную поддержку жителей. Сегодня мы приняли бюджет, который станет основой регионального развития в 2023 году, – сказал Николай Юрьевич. – Бюджет остается социально направленным. Предусмотрены расходы на реализацию мероприятий в сфере национальной экономики. Это ремонт и строительство дорог, поддержка сельхозпроизводства, малого бизнеса. Регион будет развиваться. Будут строиться новые школы и детские сады, спортивные комплексы и больницы. Значительный объем резервного фонда области позволит оперативно решать актуальные вопросы.

Спикер облдумы подчеркнул, что особое внимание уделяется дополнительной поддержке семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, мобилизованных граждан и добровольцев. По инициативе Губернатора Алексея Дюмина приняты законы, которые закрепили комплекс льгот для этих категорий наших земляков.

– Конечно, для каждого из нас, коллеги, эта тема связана не только с принятием законов. Благодарю вас за активную поддержку наших воинов, за помощь людям, которые вынужденно покинули свои дома и сегодня находятся в Тульской области. Поверьте, я вижу и очень ценю вклад каждого из вас в эту большую, общую, крайне важную для нашей Родины работу, – отметил Николай Воробьев.

Председатель Думы выразил уверенность в том, что в будущем году депутаты будут трудиться так же слаженно.