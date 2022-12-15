В Богородицком районе Тульской области рабочий погиб после падения с крыши Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Богородицком районе следкомом возбуждено уголовное дело по факту смерти 30-летнего мужчины после падения с высоты в селе Новопокровское.

В ходе предварительного следствия установлено, что накануне, 13 декабря, рабочий занимался заменй крыши на здании общеобразовательного учреждения по улице Школьная. Из-за несоблюдения необходимых требований безопасности, он упал с третьего этажа, скончавшись на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ходе расследования будет определен круг лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на данном объекте.