В Новомосковске Тульской области случился ночной пожар
Фото: материалы пресс-служб
Сообщение о возгорании в жилом доме на ул. Олимпийская в Новомосковске поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи 14 декабря в 23:50.
Уже через 8 минут огнеборцы прибыли на место. Открытое пламя было ликвидировано через 9 минут.
Звеном газодымозащитной службы был спасен 1 человек.
Продуктами горения отравилась 93-летняя женщина – ей потребовалась помощь врачей.
В результате происшествия в комнате размером сгорела меьель.
Причина пожара устанавливается.