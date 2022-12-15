В Новомосковске Тульской области случился ночной пожар Фото: материалы пресс-служб

Сообщение о возгорании в жилом доме на ул. Олимпийская в Новомосковске поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи 14 декабря в 23:50.

Уже через 8 минут огнеборцы прибыли на место. Открытое пламя было ликвидировано через 9 минут.

Звеном газодымозащитной службы был спасен 1 человек.

Продуктами горения отравилась 93-летняя женщина – ей потребовалась помощь врачей.

В результате происшествия в комнате размером сгорела меьель.

Причина пожара устанавливается.