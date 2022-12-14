15 декабря в Туле без электричества останутся десятки улиц по всему городу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Электричества не будет по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - ул. Мосина, 21; ул. Коминтерна, 18, 18-а, 20; ул. М. Горького, 37, 37-а, 45-а; п. Угольный: ул. Садовая, 23-69 (нечётн.), 20-38 (чётн.); ул. Шоссейная, 16-64 (чётн.), 15-41 (нечётн.), 9/1, 25-а, 36-а, 40-а, 42-а; ул. Подгорная, 35-а, 35-б, 31-36; ул. Асфальтная, 2-48 (чётн.), 1-65 (нечётн.), 43-а; ул. 1-й Квартал, 12-68 (чётн.), 72-96 (чётн.); СНТ "Эксперемент"; п. Трудовой, 140-186, 156-а, 160-а, 155-а, 159-а, 164-а, 166-а, 176-а, 176-б, 176-в, 176-г, 186-г; п. Южный , ул. Кирпичная, 38, 39-а, 39-б, 40, 42, 43; СНТ "Шахтёрский"; Деревообрабатывающий комбинат; ул. Скуратовская, 99-б; п. Скуратово: п. Октябрьский, 193-а, 193-238; п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 1, 7, 15, 17; пер. Бархатный, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30; п. Косая Гора: ул. Латинская, 1-12; ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-42 (чётн.); ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.); ул. Металлургов, 54, 56, 58; Рвовский пр-зд; СНТ "Металлург-5";

с 9:00 до 17:00 - Мясново: 2-й Клинской пр-зд, 2, 3 уч. 11; ул. Революции, 6;

с 10:00 до 11:00 - пр-т Ленина, 95, 97; ул. Обручева, 2, 2-а, 4; ул. Циолковского, 1, 1-а.