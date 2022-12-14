Николай Воробьев:Важно расширять форматы содействия занятости населения

Законопроект о занятости, который подготовили «Единая Россия» и Минтруда, направлен на профилактику безработицы.

Законопроект о занятости, который подготовили «Единая Россия» и Минтруда, направлен на профилактику безработицы и дает возможность доступа к услугам в сфере занятости для новых категорий граждан – не только безработных, но и тех, кто трудоустроен и ищет новую работу или находится под риском увольнения. Положениям законопроекта было посвящено обсуждение, которое провёл Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев с представителями профильных министерств, Федерации независимых профсоюзов России, Российского союза промышленников и предпринимателей, новых регионов.

«В сфере трудовых отношений активно вводится автоматизация. Некоторые профессии просто исчезают. Раньше казалось, что те люди, которые обращаются в службу занятости, по сути, потеряли надежду на самостоятельное трудоустройство. Сейчас же эта служба помогает не только безработным, но и тем, кто хочет найти более интересную или высокооплачиваемую работу», - отметил Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что отражение в новом законодательстве должно найти как само понятие занятости, так и платформенной занятости, трудовой мобильности, помощи в открытии собственного дела, оплаты общественных работ. Отдельно Председатель партии предложил предусмотреть гарантии трудовых прав жителей новых территорий и мобилизованных граждан.

В свою очередь, координатор направления «Хорошая работа – достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что документ отвечает целям народной программы партии и современным тенденциям на рынке труда. Он рассказал о новеллах законопроекта. В частности, появляется новая категория - работники, находящиеся под риском увольнения. Предусматривается ряд мер, направленных на обеспечение их временной занятости, иные формы поддержки, а также меры поддержки работодателей, которые находятся в кризисной ситуации, но стремятся к сохранению рабочих мест.

«Отдельное внимание уделено трудоустройству молодёжи, молодых специалистов. Важная норма, что мы даём право обращаться в службу занятости и получать услуги не только по месту регистрации, как сейчас, но и по месту фактического проживания гражданина. Полноценно воспользоваться услугами службы занятости смогут самозанятые индивидуальные предприниматели, которые прекратили по объективным причинам свою деятельность. Они смогут получать максимальный размер пособия по безработице», - сообщил он.

Андрей Исаев отдельно остановился на регулировании деятельности самозанятых и платформенной занятости. Эти направления будут вынесены в отдельные законопроекты.

Разработку законов-спутников поддержал Дмитрий Медведев, Минтруда, Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Помимо этого, в закон о занятости могут войти положения о мерах поддержки работодателей, которые трудоустраивают членов семей мобилизованных, и непосредственной поддержке таких семей. Одной из мер может стать социальный контракт без определения критерия нуждаемости.

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул, что законопроект можно готовить к рассмотрению.

«Изменить отдельные его положения и готовиться к тому, чтобы рассматривать на весенней сессии Госдумы», - сказал он.

«Защита трудовых прав граждан – тема, которая требует повышенного внимания со стороны государства, – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – В нынешних экономических условиях важно расширять форматы содействия занятости населения, кадровой профориентации и переобучения. В эти сферы активно проникает цифровизация, появляются удобные сервисы поиска работы, помогающие людям быстрее и эффективнее сориентироваться, найти подходящую вакансию или освоить новую специальность. В нашей области проводится модернизация центров занятости, для людей, ищущих работу, организуются ярмарки и открытые отборы, где соискатели могут лично пообщаться с работодателем, продемонстрировать свои профессиональные преимущества. Сегодня необходимо работать на опережение и, учитывая ситуацию на рынке труда, создавать комплексную систему, которая будет максимально эффективно помогать людям по всем вопросам, связанным с трудоустройством».