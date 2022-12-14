Тулу накрыл снегопад: коммунальщики как всегда не справились Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Начиная с вечера 13 декабря, в Туле идет обильный снегопад, который по прогнозам синоптиков закончится после обеда 14 декабря.

По информации администрации города, ночью в Туле последствие снегопада устраняли 120 единиц техники и 45 рабочих, но на утро рядовые жители были огорчены. Большинство дворов были полностью завалены снегом, а по тротуарам тулякам приходилась ходить по узким расчищенным дорожкам. Также, в интернете появлялось множество видео, как люди на дорогах сами толкали машины и общественный транспорт из-за застревания в сугробах.

В 7 утра в Туле на неопределенное время ограничили въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта, но это не спасло ситуацию. Пробки в часы-пик по городу достигали 9 баллов.

Днем запланировано продолжение работ, в них задействуют порядка 170 единиц техники и свыше 300 рабочих. Возможно, к вечернему времени с последствиями стихии коммунальным службам удастся совладать, и туляки смогут добраться домой без особых проблем.