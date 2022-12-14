14 декабря Тула из-за снегопада встала в 9-балльных пробках Фото: Алексей ФОКИН (фото)

14 декабря Тулу накрыл снегопад, и на дорогах города образовались серьезные заторы. Пробки собрались на пр. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Ложевая, ул. Калинина, ул. Восточный обвод, ул. Металлургов, ул. Кутузова, ул. Советская. Общая длина всех пробок составляет около 18 км.

Также, в городе наблюдается множество случаев ДТП. По данным управления по благоустройству, к устранению последствий снегопада привлечено более 120 единиц техники.

В настоящий момент, в центре города пробки оцениваются в 6 баллов. Средняя скорость движения транспорта составляет порядка 24-29 км/ч.