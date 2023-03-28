29 марта в Туле без света останутся жители пяти улиц города Фото: Алексей ФОКИН (фото)

29 марта в связи с ремонтно-профилактическими работами, которые проведут "Тульские городские электрические сети", несколько улиц город останутся без электричества.

Так, свет будет отключен по следующим адресам:

с 9:00 до 17:00 - СНТ "Шахтёрский"; ул. Староникитская, 35-53 (нечётн.), 34-44 (чётн.), 38-а, 62; ул. Колетвинова, 8-23, 16-а; ул. Оборонная, 21, 23, 25, 27, 33, 33-а; ул. Пионерская, 54; ул. Войкова, 22-а