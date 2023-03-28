На станции Новомосковск-1 появится новая система безопасности

Для профилактики несчастных случаев в Тульской области проводится комплексная работа, которая включает в себя ремонт настилов пешеходных переходов, установку предупреждающих знаков, ликвидацию мест несанкционированного прохода через пути. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Новая система безопасности появится на пешеходном переходе через железную дорогу, расположенном на станции Новомосковск-1 в Тульской области. Так, при приближении пешехода к пути будут срабатывать датчики движения, которые включат динамики с аудиооповещением о нахождении на переходе и необходимости повысить бдительность на железнодорожной инфраструктуре.

Ранее в целях повышения безопасности данный переход был оборудован накопительной площадкой, которая позволяет сконцентрировать внимание пешеходов на движении поездов и не оказаться на путях в непосредственной близости от подвижного состава. Кроме того, установлены знаки безопасности.

В апреле новая система безопасности начнет работать на станции Новомосковск-1 в тестовом режиме, а в дальнейшем - на других пешеходных переходах региона.

Для профилактики несчастных случаев в Тульской области проводится комплексная работа, которая включает в себя ремонт настилов пешеходных переходов, установку предупреждающих знаков, ликвидацию мест несанкционированного прохода через пути. Во многом благодаря этому с начала 2023 года количество несчастных случаев на объектах железнодорожной инфраструктуры в Тульской области снизилось более чем в 2 раза (3 случая по сравнению с 7 за аналогичный период прошлого года).