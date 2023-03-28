Половодье в Тульской области пойдет на спад через три дня Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В ближайшие дни Тульскую область ждет пик половодья. В общей сложности в зоне весеннего паводка сейчас находятся 52 населенных пункта, в которых проживают 2136 человек, включая 240 детей. Транспортное сообщение сейчас нарушено в 24-х населенных пунктах, в которых проживают более полутора тысяч человек.

На данный момент подтопленными остаются 18 низководных мостов в 8 муниципальных образованиях региона. Также остаются подтопленными шесть участков дорог в Ефремове, Туле и Воловском районе. Работает 5 лодочных переправ, а в деревне Никольское Щекинского района переправу осуществляют с помощью транспортера. Кроме того, подтоплены 6 участков дорог.

В Одоевском районе в населенном пункте Болотское сделано дополнительное укрепление моста, чтобы исключить его снос вниз по течению. В Узловском районе в населенном пункте Бестужево провели промыв дамбы, и аналогичные работы сейчас проводятся на Ханинской плотине в Суворовском районе.

Сейчас уровень воды в реках максимальный и по прогнозам он будет держаться еще три дня.